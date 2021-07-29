Osmaniye'deki yangında da müdahale yeniden başladı

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Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'ndeki kontrol altına alınan orman yangınında kundaklama şüphesi üzerine de 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemeyen yangını karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Evlerinden çıkan köylüler yol kenarlarında yangına müdahaleyi izledi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte alevlere müdahale için iş makineleri yol açıyor. Dün akşam saatlerinde 2 noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı. Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına söndürme helikopterleri, çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale etti. Ekiplerin 10 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Merkeze bağlı Dereobası köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyümüş, yangın nedeniyle Ürün ve Olukbaşı Yaylası'ndaki bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Kundaklama şüphesi üzerine de 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bölgede çalışma başlatan güvenlik güçlerince ormanı yaktıkları şüphesiyle 3 kişi, Seyir Tepe mevkiinde, 3 kişi de Fakıuşağı Mahallesi'nde gözaltına aldı. Öte yandan Kadirli ilçesindeki yangını kontrol altına almak için çalışmaların gece boyu devam ettiği belirtildi.