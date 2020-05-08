DHA

Ünlü tatil merkezi Olimpos'ta zaman zaman sekteye uğrayan, uzun çalışmalardan sonra hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı. İmar planının ilk başvurusunu yapan Olimpos'ta muhtarlık yapmış isimlerden Antalya'daki Kumluca Belediyesi meclis üyesi AKP'li Halil Karataş, "Uzun yıllardan beri üzerinde titizlikle çalışılan Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, önümüzdeki günlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ve Kumluca Belediyesi'nde askıya çıkacaktır. Olimpos halkı olarak başta Kültür ve Turizm Bakanımızın nezdinde emeği geçen siyasetçi, bürokrat ve teknik olarak çalışan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"BETONLAŞMA OLMAYACAK"

DHA'da yer alan habere göre çalışmalar kapsamında Olimpos'un birinci derece arkeolojik SİT alanından, üçüncü derece arkeolojik SİT alanına çevrildiğini aktaran Halil Karataş, "Plan çalışmaları çerçevesinde Olimpos'ta yaşayanlar mağdur edilmeyecek. Betonlaşma olmayacak. Ahşap yapılar korunacak. Yeni yapıların da ahşap olması gibi belirgin kararlar alındı" diye konuştu.