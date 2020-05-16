İHA

Korona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul'da trafik nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Vatan Caddesi boş kaldı. Yola çıkan araçların Vatan Caddesi, E-5 Karayolunun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği görüldü.

YOĞUNLUK YÜZDE 11'E DÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda sabah 07.05 itibariyle yoğunluk yüzde 11'lere kadar düştü.