Önce eşine sonra polise saldırdı! Dehşet saçtı!

SON DAKİKA: Bursa'da korkulu dakikalar! Eşinden sonra polise de saldırdı ve... - Haberler

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Yunus Emre Mahallesi, Menekşe Caddesi’nde görenleri şoke eden bir olay meydana geldi. Eşi A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başlayan Murat A. (49) eşine sözlü şiddet uyguladı.

POLİS, ZANLIYI GÖZALTINA ALDI

DHA'da yer alan habere göre çevrede bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Murat A.’yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

SAĞLIK RAPORU İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerince kurtarılan A.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken Murat A. sağlık raporu için İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

POLİSE SALDIRIP CAMI KIRDI

Sağlık kontrolü sırasında sinir krizi geçiren Murat A. polis ekiplerine saldırmaya çalıştı. Hastanenin cam kapısını yumruklayarak kıran Murat A. polis ekiplerinin müdahalesiyle polis aracına bindirildi.

Polis merkezine götürülen Murat A.’ya kamu malına zarar verme suçundan işlem başlatıldı.