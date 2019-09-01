İstanbul TEM Otoyolu Gazi sapağında bugün saat 08.30 sıralarında akılalmaz bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Güloğlu idaresindeki otomobil sol şeritten seyir halindeydi.

Kendisini refüje sıkıştıran taksiciye vurmamak için frene basan Güloğlu aracın kontrolünü kaybetti.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

İHA'da yer alan habere göre önce refüje çarpan otomobil yoldan çıkarak şarampole çarpıp takla attı. Hurdaya dönen otomobilden sürücü Gökhan Güloğlu şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Güloğlu’nun alkollü olmadığı görüldü.

TAKSİCİ GAZA BASIP GİTTİ

İddiaya göre, Gökhan Güloğlu’nu refüje sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olan taksi sürücüsü yoluna devam etti. Kazanın ardından durmayan taksi sürücüsüne Güloğlu isyan etti.

Kendisini sıkıştıran taksiciye vurmamak için frene bastığını söyleyen Güloğlu, kazadan sonra kendisi takla atan otomobilin içindeyken taksicinin basıp gittiğini belirtti.

"ALLAH'A ŞÜKÜR KEMERİM TAKILIYDI"

Hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan kurtulan Gökhan Güloğlu, “Otobandan giderken Gazi yolunun girişinde sol şeritten ilerliyordum. Taksi bir anda sol şeride girdi. Refüje sıkıştırınca ben de frene bastım araç durmadı. Vurmayayım diye kurtarmaya çalıştım lakin kurtaramayınca kaza yaptım. Taksici de bastı gitti zaten. Refüje kadar sıkıştırdı beni. Ben de frene bastım kurtarmadı. Ona çarpacaktım sola kaydırdım. Toparlayamadım, kaza yaptım. Kemerim takılıydı Allah’a şükür. Herhangi bir yerimde vuruk, ezik yok” dedi.