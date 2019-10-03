03 EKİM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerDünyaSon dakika... Ölü sayısı 12'yi buldu! Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı! - Haberler

Son dakika... Ölü sayısı 12'yi buldu! Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı!

Irak’ın başkenti Bağdat’ta başlayan ve ardından Irak’ın birçok kentine sıçrayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Bağdat’ta birçok resmi kurum göstericiler tarafından ateşe verildi. Irak genelinde iki gündür süren gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükselirken başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

03.10.2019 - 09:59 | Güncelleme: AADünya
Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ve ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle düzenlenen protestolarda ölü sayısı her geçen saat artıyor. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, sabah saat 5’te Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan etti.

 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Irak Başbakanı Abdülmehdi, kararın ülkedeki siyasi tarafların gerçekleştirdiği toplantıda alındığını belirterek, “Sokağa çıkma yasağı kararı, düzeni, iç güvenliği, kamu malını, göstericileri güvenlik güçlerine saldıran provokatörlerden korumak ve erbaini ziyaretinin düzenlenmesi amacıyla alındı” dedi.

YOLCULAR VE HASTALAR YASAKTAN MUAF

AA'da yer alan habere göre Abdülmehdi açıklamasında, sokağa çıkma yasağının uçakla yolculuk yapacak kişileri, hastane ile elektrik kurumları gibi çalışanları kapsamadığını kaydetti.

ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Irak genelinde iki gündür süren gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükseldi. Bağdat'ta salı günü 4, Zikar'da 1 kişi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bağdat, Zikar ve diğer bazı vilayetlerde düzenlenen gösterilerde binlerce Iraklı yaşam şartları ve belediye hizmetlerinin iyileştirilmesini, istihdam imkanlarının artırılmasını, devlet kurumlarındaki mali ve idari yolsuzlukların sonlandırılmasını istiyor.

RESMİ BİNALAR ATEŞE VERİLİYOR

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli subaylardan Hakim el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Çeşme açıklarında görülen balina şaşırttı
Çeşme açıklarında görülen balina şaşırttı
Karada olup, kara yolu olmayan cennet
Karada olup, kara yolu olmayan cennet
Eğlence için yaptıkları kan dondurdu!
Eğlence için yaptıkları kan dondurdu!
Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz
Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X