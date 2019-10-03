Irak’ın başkenti Bağdat’ta ve ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle düzenlenen protestolarda ölü sayısı her geçen saat artıyor. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, sabah saat 5’te Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan etti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Irak Başbakanı Abdülmehdi, kararın ülkedeki siyasi tarafların gerçekleştirdiği toplantıda alındığını belirterek, “Sokağa çıkma yasağı kararı, düzeni, iç güvenliği, kamu malını, göstericileri güvenlik güçlerine saldıran provokatörlerden korumak ve erbaini ziyaretinin düzenlenmesi amacıyla alındı” dedi.

YOLCULAR VE HASTALAR YASAKTAN MUAF

AA'da yer alan habere göre Abdülmehdi açıklamasında, sokağa çıkma yasağının uçakla yolculuk yapacak kişileri, hastane ile elektrik kurumları gibi çalışanları kapsamadığını kaydetti.

ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Irak genelinde iki gündür süren gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükseldi. Bağdat'ta salı günü 4, Zikar'da 1 kişi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bağdat, Zikar ve diğer bazı vilayetlerde düzenlenen gösterilerde binlerce Iraklı yaşam şartları ve belediye hizmetlerinin iyileştirilmesini, istihdam imkanlarının artırılmasını, devlet kurumlarındaki mali ve idari yolsuzlukların sonlandırılmasını istiyor.

RESMİ BİNALAR ATEŞE VERİLİYOR

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli subaylardan Hakim el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti.