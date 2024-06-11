GEÇTİĞİMİZ SENE SEL VE YANGIN ÇIKMIŞTI

Kadir Kaya'ya ait tesiste daha önce de bir yangın ve bir de sel felaketi yaşanmıştı. Antalya'nın turizmde simgesi haline gelen ve çok sayıda ödülü bulunan tesisin yanması büyük üzüntü yarattı.