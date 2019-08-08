Mersin'in Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde verdiği sözü yerine getirerek, bugüne dek yüzme havuzuna gidemeyen dezavantajlı durumdaki 7-13 yaş arası çocuklar için 4 mahalleye portatif yüzme havuzları kuruyor.

Mersin’de ilk olacak proje kapsamında, Yenimahalle Zeki Sabah İlkokulu, Çilek Mahallesi Güney Ortaokulu, Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulu ile Şevket Sümer Mahallesi Hatice Uluğ İlkokulu’nun bahçesine portatif yüzme havuzları yerleştiriliyor.

ÇOCUKLAR SERVİSLE TAŞINACAK

İHA'daki habere göre diğer mahallerden gelmek isteyen çocukların servislerle taşınacağı havuzlarda, çocuklara ücretsiz yüzme kursları da verilecek.

Her öğrenci pazartesi-perşembe, salı-cuma, çarşamba-cumartesi olmak üzere haftanın 2 günü, 09.30-18.30 saatleri arasında yaş grubuna göre belirlenen 1 saat boyunca yüzme eğitimi alabilecek. Portatif havuzlarda yüzmek ve kurslara katılmak isteyen çocuklar, mahalle evleri, muhtarlıklar ve havuzların kurulduğu okullara başvurarak kayıt yaptırabilecek.

"ÇOCUKLARIMIZA BAYRAM HEDİYESİ"

Başkan Gültak, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın yaz tatilini hem yüzme öğrenerek hem de arkadaşlarıyla eğlenerek geçirmelerini sağlamak amacıyla 4 farklı mahallemize portatif yüzme havuzları kuruyoruz. Havuzlarımız, çocuklarımıza bayram hediyemiz olsun. Çocuklarımıza uzmanlar gözetiminde yüzme kursları da vereceğiz. Böylece çocuklarımızın hem kavurucu yaz sıcaklarında serinlemelerini hem de tatillerini gönüllerince geçirmelerini sağlayacağız” dedi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Portatif havuzlarda yüzmek isteyen, ancak evi uzak olan çocuklar için de servis hizmeti verileceğini kaydeden Gültak, “Akdeniz’de, seçimler öncesinde söz verdiğimiz birçok projeyi hayata katmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Nitekim mahalle evlerinde kurs ve eğitim gören 300 kadına yönelik olarak, kentimizin ve ülkemizin tarihi ve turistik bölgelerine günübirlik kültür gezileri düzenledik. Ayrıca dezavantajlı 400 çocuğumuz için hem gönüllü yaz kampı hem de hafif motorlu araçla uçuş festivali organize ettik. Şimdi de en kıymetli varlığımız olan binlerce çocuğumuz için okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kuruyoruz. Söz verdik, sözümüzde durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.