Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk bugün yaptığı açıklamada okulların açılmasıyla ilgili olarak "Teknik hazırlıklarımız var. Çok kısa bir süre içinde gerekli açıklamalar yapılacak” dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? - 2

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, 21 Eylül'de okulların yüz yüze açılabilmesi için yeni tip koronavirüs (Covid-19) günlük yeni vaka sayısının 500'ün altına inmesi gerektiğini belirterek, "100-300 arasında vaka gördüğümüzde içimiz rahat edebilir." dedi.

Şenol, Covid-19 pandemisinin hala çok etkili ve ölümcül seyirli olarak devam ettiğini söyledi.

Şu anda dünyada daha önce pandeminin kontrol altına alındığı ülkelerde de yeni vaka ve ölüm sayılarında ciddi artış görüldüğünü belirten Şenol, "Salgının dünyada tekrar yükselme eğilimine girmesi söz konusu. Pek çok ülkede riskli bölgelerde tekrar kısıtlamaya yönelik kararlar uygulanmaya başlanıyor. Mesela Avusturalya, İspanya, Yeni Zelanda gibi ülkeler tekrar yeni kısıtlamalara gidiyor. Virüsün pek çok ülkede kontrol altına alınmışken şimdi yeniden yükselmesi, okulların açılması nedeniyle yaşanan bir deneyimleme" diye konuştu.

Okullar açıldığında bir ülkede vaka sayılarının artış göstermesi halinde toplumdaki pandemiyle baş etme yollarının tekrar devreye sokulduğunu anlatan Şenol, "Yani ülkeler, daha önce salgınla hangi yöntemlerle baş edebilmişse yine o yöntemlere başvurur. Örneğin Avusturalya'da olduğu gibi bazı ülkeler sınırları, bazı ülkeler ise yeniden toplumsal etkinliklerin en hareketli olduğu yerleri kapatıyor" diye konuştu.

"BAŞVURULARDA EN ÖNEMLİ BULAŞ YOLU DÜĞÜN, TAZİYE VE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT"

Türkiye'ye ilişkin değerlendirmede bulunan Şenol, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de salgın tekrar yükselme eğilimine girdi ve bu henüz okulları açamamışken oldu. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey, toplumda salgını mutlaka kontrol altına alma çabalarına tekrar dönmektir, alınan önlemleri tekrar tekrar gözden geçirmektir. Biz ve Amerika gibi ülkeler, birinci dalganın ikinci pikine doğru bir yükselme görüyoruz."

Bu virüsten korunmak için tek yolun şu an için maske, fiziksel mesafe ve hijyen olduğunun altını çizen Şenol, bunun bireyler tarafından sağlanabileceği gibi aynı zamanda hareketlenmenin olduğu yerlerde de toplumsal tedbirlerin hayata geçirilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.

Şenol, Covid-19 kaynaklı başvurularda en önemli bulaş yolunun düğünler olduğuna dikkati çekerek, "Öte yandan şehirlerarası seyahatler de yine önemli bir etken. Cenaze yemekleri ve taziye ziyaretleri de aynı şekilde. Yani toplanmanın olduğu ve hayatın anahtarı olmayan alanların kısıtlanması önem taşıyor" dedi.

"OKULLARIN AÇILABİLMESİ İÇİN YENİ VAKA SAYISININ 55'ÜN ALTINA İNMESİ LAZIM"

Okullarda yüz yüze eğitime geçilebilmesinde hastalık seyrinin önem taşıdığına dikkati çeken Şenol, "Okulların açılabilmesi için toplumdaki salgının kontrol altına alınması şart. Okullarda mesafenin korunacağı, altyapının iyi hazırlandığı ve temaslı çalışmanın iyi yürütüleceği bir sistemin derhal kurulması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Şenol, vaka sayılarının yüz binde birin ya da milyonda onun altında olması halinde pandeminin ancak kontrol altında olabileceğini kaydederek, "Bu hastalık hiçbir zaman yok olmayacak. Ne zamana kadar? Aşı bulunana kadar. Okulların yüz yüze olarak açılabilmesi için Türkiye'de yeni vaka sayısının en azından 500'ün altına inmesi lazım, 100-300 arasında vaka gördüğümüzde içimiz rahat edebilir" açıklamasında bulundu.

BİLİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

Bilim Kurulu geçtiğimiz günlerdeki toplantısının ardından okulların açılması ile ilgili önerisini sundu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bilim Kurulu okulların açılması ile ilgili önerisini sundu. Yüz yüze eğitimin en az 1 ay daha başlatılmamasını önerdik" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bilim Kurulu'nun tavsiyesinin ardından "2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalları ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak.

Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartlar hususunda kılavuz çerçevesinde belirlenmişti. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz.

Öğrencilerimizin teneffüste neler yapacağı konusunda kılavuzumuzda açıklanacak. Maske temin edilecek. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda birtakım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Bu standartlar nasıl denetlenecek? 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardadırlar.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz için hazırlanan bu kılavuzun takibi devam edecek. Okulun ilk haftasında özel bir uyum çalışmalarımız olacak. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve personel alımları devam ediyor. Bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz.

Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır, bunların takibi de devam ediyor. Okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık.

Kısa zaman içerisinde öncelikli okullarımızdan başlamak üzere bu destekler okullara ulaştıracak. Bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde gruplar halinde risk analizine katılacaklar. Yani sahadayız. Bu çalışmalarla Bilim Kurulu'nu da bilgilendirmeyi ve yol haritasını ortaya koymayı planlıyoruz.

Tüm süreç boyunca sahada ve okullarda olacağız. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin eğitim yılını şimdiden kutluyor, yüz yüze eğitime bir an önce başlamak temennisini tekrarlıyorum."