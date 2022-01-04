Okuldaki iğrenç olayda flaş gelişme!

AA

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir orta okulda dün veliler, okuldaki kantincinin bazı çocukları taciz ettiği iddiasıyla okulun önüne gelerek, okul yönetimiyle görüşme talebinde bulunmuşlardı.

VELİLERİN TEPKİSİ SES GETİRDİ

Bu taleplerinin okul yönetimi tarafından kabul edilmediğini belirten velilerin tepkisi ses getirdi.

OLAYLA İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabağlar ilçesinde bir ortaokuldaki kantin işletmecisi T.D.'nin, 4 öğrenci velisinin çocuklara taciz şikayeti üzerine tutuklanması üzerine konuyu idari olarak incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

VELİLERİN DE GÖRÜŞLERİNE BAŞVURULACAK

İnceleme kapsamında başta okul idarecileri olmak üzere velilerin de görüşlerine başvurulacak.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu kantincinin sözleşmesini feshetti.

ŞÜPHELİ KANTİNCİ TUTUKLANMIŞTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 öğrenci velisinin şikayeti üzerine çalışma başlatılmış, şüpheli T.D, 2 Ocak'ta, çocuklara taciz iddiasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.