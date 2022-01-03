İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir okulda kantincilik yapan T.D., iddiaya göre 7 ve 8'inci sınıfa giden 4 öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin durumu ailelerine söylemesi ile konu polise taşındı.
KANTİNCİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre şikayet üzerine gözaltına alınan T.D. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Okul önünde toplanan veliler, tacizin okul yönetimi ve bazı öğretmenler tarafından bilinmesine rağmen üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü.
GERGİNLİK YAŞANDI
Okul yönetimi ile görüşmek isteyen veliler, içeri alınmayınca gerginlik yaşandı.
"MÜDÜR OLAYI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI"
Taciz edildiğini öne süren öğrencilerden Ö.M. (13), "Kantinci beni ve birden fazla kişiyi taciz etti. İlk olarak müdüre söyledik. Müdür de olayı örtbas etmeye çalıştı. Taciz edildiğini söyleyen iki arkadaşımızı izolasyon odasına kilitlediler. Olay, birden fazla kişi şikayette bulununca ortaya çıktı. Duyulunca kantinci kaçtı. Beni de hem fiziksel hem de sözlü olarak taciz etti" dedi.
"ELİNİ KIZIMIN OMZUNDAN İÇERİYE SOKMUŞ"
Ö.M.'nin velisi Yasemin M. de şunları söyledi: "13 yaşındaki kızımın psikolojisi bozuldu. Ortaya çıkaracakları yerde, tacizi örtbas etmişler. Müdür, çocukların yanlış anladığını söylüyor. Kızıma neden daha önce bana söylemediğini sorunca, 'müdür ve rehber öğretmen aratmadı' dedi.
"MÜDÜR VE ÖĞRETMENDEN ŞİKÂYETÇİYİM"
Sonrasında müdür beni küçük bir olay olduğunu söyleyip, okula çağırdı. Gittiğimde kantincinin elinin çocuklara dokunduğunu, çocukların da bunu taciz sandığını söyledi. Elini kızımın omzundan içeriye sokmuş. Hem müdürden hem de bir öğretmeninden şikayetçi oldum."
"MÜDÜR BİNADAN ÇIKMIYOR"
Velilerden Melike D. ise "Kantinci çocukları taciz ediyormuş. Çocuklar istediğini yapmayınca da küfür edip, darp ediyormuş. Olay, geçen cuma günü olmuş. Patlak verince müdürle görüşmek için geldik ama binadan çıkmıyor. Okuldaki bir öğretmenleri de çocukları suçlamış. Benim çocuğum direkt olarak taciz edilmemiş ama taciz edilen arkadaşları var" diye konuştu.
Son dakika haberine göre İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise konu ile ilgili sürecin sürdüğünü belirtti.
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