11 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Aydınlık Mahallesi'ndeki Zafer İlkokulu binası, öğrenciler için yetersiz kalınca, okul binasının yıkılıp yeniden inşa edilmesine karar verildi. Yeni binanın inşa edileceği sürede Zafer İlkokulu öğrencileri, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Akdurak Mahallesi'nde boş durumda olan eski meslek lisesi binasına taşındı.
13 SINIFI VE KORİDORLARI BOYADILAR
DHA'daki habere göre bunun üzerine okul müdürü 30 yıllık eğitimci Faruk Özaydın ve 22 yıllık eğitimci Müdür Yardımcısı Hüdaver Soylu, yaz tatili döneminde ellerine fırçaları alarak okul duvarlarını boyamaya başladı.
13 sınıfı ve 200 öğrencisi bulunan okulu, yeni eğitim-öğretim yılında temiz ve güzel bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Müdür Yardımcısı Hüdaver Soylu, öğrencilere binanın yeni haliyle eğitim verecekleri için heyecanlı olduklarını ifade etti.
"OKUL CIVIL CIVIL OLSUN İSTEDİK"
Zafer İlkokulu Müdürü Faruk Özaydın, taşındıkları binanın uzun bir süre kullanılmamasından dolayı atıl durumda olduğunu dile getirerek, "Daha önce burası meslek lisesi olarak kullanılmış ve uzun zamandır boş olduğundan dolayı bir takım eksiklikleri vardı. Geldiğimiz zaman burası dökük bir binaydı, ona rağmen bir sene burada bu şekilde eğitim yaptık. Yeni okulumuzun yapımı da uzadığı için müdür yardımcımızla beraber bulunduğumuz ortamı öğrencilerimiz için en güzel şekilde nasıl yapabilir diye düşündük ve tadilat yapmaya karar verdik. Zaten ilkokul çocuğu oldukları için, okulun duvarları cıvıl cıvıl farklı renklerde olsun istedik. Çocuklar, okula girdikleri zaman üzerlerindeki yorgunluğu atsınlar istedik. Bizim de zaten tek derdimiz bulunduğumuz ortamı ve çocukları en iyi şekilde hazırlamak" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!