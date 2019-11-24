Aydın'ın İncirliova ilçesinde okuma yazma seferberliği kapsamında geçen yıl ilk kez okula giden ve kısa sürede okuma yazma öğrenen biri 82, diğeri 54 yaşındaki iki kadın, "ilk öğretmen"lerini unutmadı.

Yazıdere Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Duran Sarı ve 54 yaşındaki Taliha Karakoç, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara katıldı.

ÇİÇEKLERLE SÜRPRİZ YAPTILAR

AA'da yer alan habere göre haftanın 2 günü gittikleri kursu başarıyla bitiren Sarı ile Karakoç, ilk öğretmenleri Gülenay Aslan Karababa'yı unutmadı. Ellerinde çiçeklerle Karababa'nın görev yaptığı Yazıdere İlkokuluna giden Sarı ve Karakoç, öğretmenlerine sürpriz yapıp Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

Öğretmen Karababa, hayatı boyunca ilk kez böyle bir an yaşadığını, mutluluktan ne yapacağını şaşırdığını söyledi. Öğrencilerinin kursu çok başarılı şekilde bitirdiklerini anlatan Karababa, mesleğin en güzel yanının unutulmamak olduğunu, kurslara katılan bazı yaşlı öğrencilerin okula gelmeye devam ettiğini ifade etti. Karababa, "İçten duygularını yansıtmaları muazzam bir şey. Onları gördüğümde çok mutlu oldum" dedi.

"ÖĞRETMENİMİZ ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

Duran Sarı ise maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemediğini, öğretmeni olmadığı için de bugüne kadar hiç öğretmenler gününü kutlamadığını söyledi. Çocukluğunda okumak istemesine rağmen erkek kardeşinin okula gönderildiğini, o dönemde böyle imkanlar olmadığını anlatan Sarı, "Hocamızın sayesinde okuma yazma öğrendim. Öğretmenimiz sayesinde birçok şey öğrendik. Biz de onu unutmadığımızı göstermek istedik" ifadelerini kullandı. Taliha Karakoç ise kursu düzenleyenlere teşekkür ederek ilk öğretmeni Karababa'yı hiç unutmayacağını dile getirdi.