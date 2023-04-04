Oğlunu kurtarmak için dehşeti yaşayan anne konuştu!

AA'da yer alan habere göre Aziziye Mahallesi'nde yaşayan Sevcan Ş, önceki gece, uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi A.O.Ş'nin, 14 yaşındaki oğlunu alarak uzaklaşmak istemesi üzerine tutunduğu aracın kaputunda yaptığı tehlike dolu yolculuğu anlattı.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Yaklaşık 3 yıldır eşinden ayrı yaşayan 43 yaşındaki kadın, A.O.Ş'nin bu şekilde kendisini öldürmek istediğini öne sürdü.

Hızla giden aracın kaputunda ne kadar kaldığını hatırlamadığını aktaran Sevcan Ş, "Arabanın kaputuna kendimi atmak zorunda kaldım, ne kadar gittiğimi bilmiyorum. Yarım saat 45 dakika falan gittim. O hızla beni düşürmek için arabayı sağa sola çevirdi." diye konuştu.

"POLİSİ GÖRÜNCE YAVAŞLADI, BEN DE ATLADIM"

Sevcan Ş, çevredeki sürücülerin aracı durdurmaya çalıştığını belirterek, A.O.Ş'nin otoyolda polisi görünce durur gibi yaptığını o sırada aracın üzerinden atlayarak kurtulduğunu ifade etti.