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Oğlunu kurtarmak için kaputa asılıp 40 km yol giden anne konuştu!

Düzce'de dün yaşanan dehşette bir anne oğlunu kaçıran eski eşinin aracının kaputuna asılıp 40 kilometre yol gitmişti. Yaşadıklarını anlatan Sevcan Ş. "Dün gece ben ölmüş olabilirdim. Lütfen ölmeden önce sesimi duyun. Sabah onun tehditleriyle uyandım. Kuzenlerini de alıp gelmiş bizi tehdit etti. Yeter artık böyle yaşamak istemiyorum" dedi

Giriş: 04.04.2023 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Düzce'de oğlunu kurtarmak için dehşeti yaşayan anne konuştu!
Oğlunu kurtarmak için dehşeti yaşayan anne konuştu!
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AA

Düzce'de, kaçırılan çocuğu için boşanma aşamasındaki eşinin aracının kaputuna asılarak yaklaşık 40 kilometre giden anne Sevcan Ş, yaşadığı olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.

AA'da yer alan habere göre Aziziye Mahallesi'nde yaşayan Sevcan Ş, önceki gece, uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi A.O.Ş'nin, 14 yaşındaki oğlunu alarak uzaklaşmak istemesi üzerine tutunduğu aracın kaputunda yaptığı tehlike dolu yolculuğu anlattı.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Yaklaşık 3 yıldır eşinden ayrı yaşayan 43 yaşındaki kadın, A.O.Ş'nin bu şekilde kendisini öldürmek istediğini öne sürdü.

Hızla giden aracın kaputunda ne kadar kaldığını hatırlamadığını aktaran Sevcan Ş, "Arabanın kaputuna kendimi atmak zorunda kaldım, ne kadar gittiğimi bilmiyorum. Yarım saat 45 dakika falan gittim. O hızla beni düşürmek için arabayı sağa sola çevirdi." diye konuştu.

"POLİSİ GÖRÜNCE YAVAŞLADI, BEN DE ATLADIM"

Sevcan Ş, çevredeki sürücülerin aracı durdurmaya çalıştığını belirterek, A.O.Ş'nin otoyolda polisi görünce durur gibi yaptığını o sırada aracın üzerinden atlayarak kurtulduğunu ifade etti.

"SABAH GERİ DÖNÜP TEHDİT ETTİ"

Kendisi indikten sonra A.O.Ş'nin vatandaşlardan birine çarpıp kaçtığını aktaran Sevcan Ş, şöyle devam etti.

"Ben ölmedim yaşıyorum şu anda ama öldükten sonra haber olmak istemiyorum. Evdeki çocuklarım da eski eşim yüzünden defalarca bu olayları yaşadı. Dün gece ben ölmüş olabilirdim. Lütfen ölmeden önce sesimi duyun. Sabah onun tehditleriyle uyandım. Kuzenlerini de alıp gelmiş bizi tehdit etti. Yeter artık böyle yaşamak istemiyorum."

NE OLMUŞTU?

Sevcan Ş, önceki gece, boşanma aşamasındaki eşi A.O.Ş'nin 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirerek uzaklaşmak istemesi üzerine kaputa tutunmuş ancak eşi aracı kullanmaya devam etmişti.

Sevcan Ş. kaputun üzerindeyken D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda yaklaşık 40 kilometre giden A.O.Ş, Hendek gişelerinde polis tarafından durdurularak, gözaltına alınmıştı.

Annenin oğlu için kaput üstünde yaptığı yolculuk ve yaşanan kovalamaca, sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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