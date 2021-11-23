Oğlunu alevlerden kurtaran baba hayatını kaybetti!

İlçede Hüseyin Çalı'ya (57) ait çiftlik evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalı, birlikte yaşadığı oğlunu kurtardıktan sonra tekrar yanan eve girdi. Alevlerin arasında kalan Çalı, dumandan zehirlendi.

AA'da yer alan habere göre, çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarılan babaya müdahale eden 112 Acil Servis ekipleri, Çalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalı'nın cansız bedeni Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.