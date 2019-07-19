19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hakkâri'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde görev yapan kıdemli uzman çavuş Lokman Sarıaslan ile oğlu piyade sözleşmeli er Mehmet Ali Sarıaslan, teröristlere karşı omuz omuza mücadele ederek ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Vatani görevini tamamladıktan sonra babası gibi asker olmak için sözleşmeli erliğe başvuran Mehmet Ali Sarıaslan, 2016'da ilk görev yeri Çukurca'ya atandı.
ÇUKURCA'YA GÖNÜLLÜ TAYİN
AA'daki habere göre ülkenin birçok yerinde 27 yıldır görev yapan baba kıdemli uzman çavuş Lokman Sarıaslan da bir sene sonra, tek çocuğu oğlunun yanında olmak için Gaziantep'ten Çukurca'ya gönüllü tayin talebinde bulundu.
Baba Sarıaslan, talebi üzerine, oğlunun görev yaptığı Irak sınırındaki 2093 rakımlı Şehit Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin Üs Bölgesi'nin bulunduğu dağın yamacındaki Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığı'na atandı.
BİRBİRLERİNİ KONTROL EDİYOR
Terörle mücadelenin en yoğun yapıldığı bölgede omuz omuza görev yapan baba ile oğlu, silah arkadaşlarıyla, Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen PKK'lılara göz açtırmıyor. Terörün yanı sıra kaçakçılık olaylarının önlenmesi için fedakarca görev yapan baba ile oğlu, gün içinde de dürbünle birbirlerini kontrol ediyor.
"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"
Oğluna yakın olmak için Çukurca'ya tayin talebinde bulunduğunu söyleyen baba Sarıaslan, "Gaziantep'ten 2017'de buraya geldim. O günden bu yana oğlumla bu zorlu coğrafyada görev yapıyoruz. Oğlumla aynı görevi yaptığım için gurur duyuyorum. Zaman zaman geliyorum buraya, oğlumla hasret gideriyorum. Sağ olsunlar, komutanlarımız da yardımcı oluyor. Gurur verici bir şey" diye konuştu.
"DÜRBÜNLE BURAYI DA GÖZETLİYORUM"
Bulundukları bölgenin arka tarafının Irak toprakları olduğunu dile getiren Sarıaslan, "Benim görev yaptığım yer, üs bölgesinin aşağı tarafına düşüyor. Dürbünle sürekli burayı gözetliyorum. Oğlum da buradan aşağıya bakıyor, birbirimize el sallıyoruz. Bazen bu şekilde de hasret gidermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"EL SALLAYARAK HASRET GİDERİYORUZ"
Desteklerinden dolayı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve diğer komutanlarına teşekkür eden Sarıaslan, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için terörle mücadeleyi en iyi şekilde sürdürmeye çalıştıklarını vurguladı. Mehmet Ali Sarıaslan da, "Baba oğul bu bölgede görev yapmaktan gurur duyuyoruz. Görevimizi ifa ederken zaman zaman birbirimize dürbünle bakarak el salıyoruz. Bu bölgede ülkenin huzuru ve güvenliği için daima mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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