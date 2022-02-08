O kentten Marmara'ya giriş yaptı! İstanbul'a ilerliyor!

Son dakika HAVA DURUMU | O kentten Marmara'ya giriş yaptı! İstanbul'a doğru geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı? - Haberler

İHA

Son dakika haberler... Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ’ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

KARAYOLUNDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı.

GÜN İÇERİSİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.