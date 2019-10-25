İstanbul Bahçelievler'de geçen yıl nisan ayında yaşanan olayda İngilizce öğretmeni İmren Kandemir (27) silahla öldürülmüştü. Boşandığı eşi, polis memuru olan Burak T., Kandemir'in silahla intihar ettiğini iddia etmişti. Ancak genç kadının elinde svap izine rastlanmazken, Burak T.'nin elinde svap izi çıkması üzerine katil zanlısı tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burak T. ile taraf avukatları katıldı. Burak T., eski eşini kaybettiğini ve 19 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Ben kesinlikle suçu işlemedim. Beraatimi istiyorum" dedi.

İYİ HALSİZ, İNDİRİMSİZ MÜEBBET

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise sanık Burak T.´yi "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Burak T.´ye "İyi hal indirimi" ve "Haksız tahrik indirimi" de uygulamayan mahkeme heyeti, sanık Burak T.´nin tutukluluk halinin de devamına hükmetti.