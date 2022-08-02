O anlar kamerada! Küçük çocuğa çaptı! Bu nasıl insanlık!

DHA'da yer alan habere göre sokakta hızla ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isterken bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.

Motosiklet sürücüsünün ise yoluna devam ettiği, sokaktaki kişilerin arkasından bağırıp çağırdığı görüntülere yansıyor.