O anlar kamerada! Bu kazadan sağ çıktı!

Çorum'daki Buharevler kavşağında, akıllara durgunluk veren bir trafik kazası meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, diğer araçlar kavşak içerisinde beklediği sırada yola çıkan kamyonetin sol tarafına vidanjörün hızla çarptığı yer aldı.

O anlar saniye saniye kavşaktaki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.