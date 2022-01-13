O an kamerada! Yaban domuzu avcıya saldırdı!

DHA

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ava çıkan bir grup avcı, yaban domuzunun saldırısına uğradı. Karla kaplı Göçerler Mahallesi'nde yaban domuzu ile karşı karşıya kalan avcı ise ilk başta korkudan kıpırdayamadı.

"BAK SENDEN TARAFA GELİYOR"

DHA'da yer alan son dakika haberine göre arkadaşları, "Bak geliyor, senden tarafa geliyor" diye bağırarak avcıyı uyardı.

ÜZERİNE ATLADI YERE YUVARLANDI

Bu sırada tüfeğiyle ateş etmek yerine sopa gibi kullanıp, kendisini savunmaya çalışan avcı, hayvanın üzerine atlamasıyla yere yuvarlandı.

"KENDİNİ KURTAR" DİYE BAĞIRDILAR

Arkadaşları avcıya 'Kendini kurtar' diye bağırırken, domuz da ürkerek uzaklaştı. Diğer avcılar ise birbirlerine 'Sıkma, sıkma' diye uyarıda bulundu.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Yaban domuzu, izini kaybettirdi. Avcıların bu anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.