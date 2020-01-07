İHA

Otomotiv devi Nissan, hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan'a giden eski şirket Başkanı Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili gelişmeler hakkında ilk kez bir açıklama yaptı.

Ghosn'un yönetici olarak hizmet etmeye uygun olmadığının belirlendiği ve kapsamlı bir iç soruşturmadan sonra tüm görevlerine son verildiği hatırlatılan açıklamada, "Şirket, görevi kötüye kullanmasından doğan zararlardan Ghosn'u sorumlu tutmak için uygun yasal prosedürleri sürdürmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan yasa dışı yollardan çıkış yaparak Lübnan'a kaçan Ghosn yaptığı açıklamada, "Adaletten değil, adaletsizlik ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullanmıştı. Yarın Lübnan'da bir basın toplantısı yaparak hakkındaki iddialara yanıt vermesi beklenen Ghosn hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga da yaptığı açıklamada hükümetin firari eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn'un Japonya'ya iadesi için her türlü diplomatik çabayı göstereceğini söyledi.