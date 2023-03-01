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Baba gözaltında! Nişanlısı ile başından vurulmuş halde bulundu

Adana'da insanın kanını donduran bir çifte cinayet işlendi. Kentte Abdülsamet Kocaman ile nişanlısı Zülfiye Dopoğlu yol kenarında başlarından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili kadının babası M. Dopoğlu gözaltına alındı

Giriş: 01.03.2023 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da nişanlısı ile başından vurulmuş halde bulundu! - Haberler
Nişanlısı ile başından vurulmuş halde bulundu!
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DHA

Adana'da Abdülsamet Kocaman (27) ile birlikte yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Zülfiye Dopoğlu (24) da kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre Kocaman ve Dopoğlu'nun nişanlı oldukları, genç kızın 2 gün önce nişanlısına kaçtığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Zülfiye Dopoğlu´nun babası M. Dopoğlu (49) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çukurova ilçesi Örcün Mahallesi´nde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan 2 kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, yerde yatan Abdülsamet Kocaman'ın başından vurularak öldürüldüğü, yanındaki Zülfiye Dopoğlu'nun ise ağır yaralandığını saptadı. Dopoğlu, ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Zülfiye Dopoğlu da bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polisin yaptığı araştırmada, Zülfiye Dopoğlu ile Abdülsamet Kocaman'ın nişanlı oldukları, genç kızın olaydan 2 gün önce nişanlısına kaçtığı tespit edildi. Polis, olay yerine geliş güzergahındaki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, bir otomobilin aşırı hız yaptığını belirledi. Otomobilin, Dopoğlu´nun babası M. Dopoğlu´na ait olduğu saptandı. Bunun üzerine polis, Sarıçam ilçesindeki evine yapılan baskınla Mehmet Dopoğlu'nu gözaltına aldı. M. Dopoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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