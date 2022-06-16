Niğde'de kuzen cinayeti

DHA

Olay, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi 99 Sokak'ta meydana geldi. M.B, iddiaya göre evinin önüne gittiği teyzesinin oğlu Battal Kılınç'la bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, pompalı tüfekle ateş açtı. Kılınç, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, M.B. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kılınç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın hhaberine göre; Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, cinayet şüphelisi M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.