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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Son dakika: Nepal'de 5,6 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var

        Nepal'de 5,6 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var

        Nepal'de dün akşam saatlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 69 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Dağlık alanda bulunan birçok köyle iletişimin kesildiğini bildiren yetkililer, ilerleyen saatlerinde ölü sayısının artmasının beklendiğini kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 04:59 Güncelleme: 04.11.2023 - 04:59
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        Nepal'de 5,6 büyüklüğünde deprem: En az 69 ölü
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        Nepal'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 69 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; yetkililer, merkez üssü, Nepal’in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde, Rukum bölgesinde 35 kişinin öldüğünü ve çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi. Rukum'da 30 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, bu kişilerin bölgedeki hastaneye getirildiğini kaydetti.

        Yetkililer, Jajarkot bölgesinde ise 34 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, dağlık bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

        DAĞLIK BÖLGELERDE BAZI KÖYLERE ULAŞILAMIYOR

        Dağlık bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin köylülerle birlikte çöken evlerden cansız bedenleri ve yaralıları çıkardığını dile getiren yetkililer, toprak kayması dolayısıyla yolların kapalı olduğunu ve bazı köylere ulaşılamadığını vurguladı.

        ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

        Yetkililer, sabah saatlerinde ölü sayısının artmasının beklendiğine işaret ederek, çok sayıda köyle iletişimin kesildiğini kaydetti.

        Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak ölçtü. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,6 olarak ölçmüştü. Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Facebook'ta yaptığı paylaşımda, depremin, 6,4 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirmişti.

        Hint haber ajansı ANI News, sarsıntıların Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde ve ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde de hissedildiğini belirtmişti.

        Fotoğraf: X

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