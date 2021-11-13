Müslüme'yi arama çalışmasında 4'üncü gün!

DHA

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen, Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin (3) kaybolduğunu fark etti.

2 UÇAK VE İHA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan minik kızı bulamayan aile, yardım istedi.

Denizden 75 metre yükseklikteki dağlık ve ormanlık alanda kayıp kızı bulmak için bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 uçak ve insansız hava araçları sevk edildi.

JANDARMA, KOMANDO, AFAD VE AKUT ARIYOR

Hava araçları bölgeyi tararken, karadan 5 jandarma timi, 1 komando timi, AFAD, AKUT, itfaiye ve sağlık ekipleri, arama faaliyetlerini sürdürüyor. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında iz takip ile kadavra köpekleri de kullanılıyor.

KAÇIRILMA İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Jandarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarını yürütürken bir taraftan da olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. Ekipler, bugüne kadar dağlık bölgedeki 10 kilometrekarelik alanın taranmasına rağmen hiçbir ize ulaşılamayınca minik kızın kaçırılma ihtimalini de değerlendirmeye aldı.

ÇOK FAZLA UZAKLAŞTIĞI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Bölgenin sarp kayalık ve ağaçlık olduğu, bu nedenle Müslüme'nin, çadırların olduğu alandan çok fazla uzaklaşma ihtimalinin bulunmadığı üzerinde duruluyor.