AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

AA'da yer alan habere göre bu kapsamda, merkez ve Hasköy ilçesinde 1-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 83 Afganistan, 7 Pakistan ve 7 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.