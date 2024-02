Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı. Mevcut yönetimin İstanbul'da 5 yılda tek bir metro ihalesi bile yapmadığını söyleyen Kurum, "2029’a kadar metro hattı uzunluğunu 650 kilometreye çıkaracağız. 2034’e geldiğimizde bin 4 kilometre metro hattını İstanbul’un her ilçesine ulaştıracağız" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı”nda ulaşım projelerini açıkladı.

İstanbul’da en büyük sorunların başında trafik çilesinin geldiğini belirten Kurum, “Hedefimiz 5 yıl boyunca İstanbulluların omuzlarına ağır bir yük gibi çöken bu trafik çilesini bitirmek. İstanbulluların yaşlısı genci herkes bu çileden bıkmıştır. İnsanımız artık durakta kuyruk beklemekten dolayı adeta canından bezmiştir. 21 yüzyıl İstanbul’unda, metro duraklarında İstanbulluların beklediği, yürüyen merdivenlerin çalışmadığı, selde metro tünellerinin su bastığı, bir gün otobüs yanar, bir gün otobüs arızalanır. Gerçekten üzüldüğümüz bir durumla karşı karşıyayız. Hal böyle iken İstanbul’u yönetenlere baktığınızda insanımızın çektiği bu eziyetlerden dolayı bir an bile rahatsız olmadıklarını görüyoruz. Çözüm için en ufak bir irade ortaya koymadılar. İstanbul’umuz son 5 yıldır Türkiye Yüzyılı hedefinden sapmıştır. Ülkemizin lokomotifi olan İstanbul her açıdan geride kalmıştır. İBB insan odaklı belediyecilikte sınıfta kalmıştır” ifadelerini kullandı.

“5 YILDA BU ŞEHRİN GELECEĞİ İÇİN YENİ TEK BİR METRO İHALESİ YAPMADILAR”

İBB Başkanı İmamoğlu’nun ulaşım konusunda 35 vaadinin bulunduğunu ancak bunlardan sadece 4’ünü gerçekleştirebildiğini vurgulayan Kurum, “Yüzde 89 oranında başarısız oldular. Bu başarısızlık artık İstanbulluların ömründen ömür alan ve İstanbul’a bedel ödeten hale geldi. Her birimiz trafikte bir yılda 288 saat kaybediyoruz. Her İstanbullunun ömründe tam 3 yıl trafik nedeniyle çalınıyor. Her bin kişiye 209 araç düşüyor. Her geçen gün Avrupa ortalaması olan 582 araç sayısına yaklaşıyoruz. 984 yeni araç her gün İstanbul’da trafiğe çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 5 milyon araç sayısı ile kapattık. Bu yıl sonu 5.4 milyon araç sayısına çıkacağını veriler gösteriyor. 2029’da 6,8 milyon araç olacak. Bu şehirde 2014’te her birimiz ortalama yolculuk süresi 49 dakikayla evlerimize ulaşıyorduk. 2019’a geldiğimizde araç ve nüfus sayısı artmasına rağmen biz o 49 dakikayı 45 dakikaya düşürdük. Nüfus arttı İstanbul büyüdü ama yatırım yaptık. Ulaşım süresini düşürdük. Ama mevcut İBB yönetimi ne yapıp etti 5 yılda bu süreyi tam 64 dakikaya çıkardı. Bunların 2019’da devraldığı o aziz İstanbul’umuzda ortalama trafik hızımın 60 km iken bugün 42 km’ye düştü. Yani hızımız da yavaşladı. Trafik yoğunluğu 2019 yılında yüzde 47 iken, 2024’te yüzde 64’lere ulaştı. Yoğun zamanlarda yüzde 90’lara ulaşıyor. ‘5 yılda 230 kilometre metro yapacağız’ dediler, sözlerini tutmadılar. 2019 öncesinde bizim başlattığımız 10 metro hattının 3’ünün yapımını durdurdular. Bırakın verilen sözleri tutmayı, ‘biz açtık’ dedikleri 47.3 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresini yaptılar. İptal etmeleri yetmiyormuş gibi metro inşaatına hafriyat doldurdular. 5 yılda bu şehrin geleceği için yeni tek bir metro ihalesi yapmadılar” şeklinde konuştu.