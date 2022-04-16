Munzur yükseldi 7 domuz mahsur kaldı

Tunceli'de bir hafta önce doğum yapan yaban domuzu ile 7 yavrusu, karların erimesi sonucu debisi yükselen Munzur Çayı'nda oluşan adacıkta mahsur kaldı. Kurtarma işlemi yapılamazken, domuzları görüp yetkililere haber veren Haydar Çetinkaya, suyun daha da yükselmesiyle adayı su basabileceğini belirterek, "Munzur'un debisi daha da artacak ve ada su altında kalacak. Yavrular boğulabilirler. Anne iyi bir yüzücü o kendini kurtarabilir. Yetkilerin bu konuda bir çare üretmelerini bekliyoruz" dedi.
Tunceli'de 1971 yılında milli park ilan edilen ve Türkiye'nin alan bakımından en büyük ikinci yaban hayatı ve endemik türleri bakımından en zengin milli parkı olan Munzur Vadisi'nde farklı türlerden çok sayıda hayvan yaşıyor. Park, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor.
Sert geçen kışın ardından karların erimeye başlamasıyla birlikte Munzur Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Milli parkın girişinde bulunan Miskişah mevkisinde bir yaban domuzuyla bir hafta önce dünyaya getirdiği 7 yavrusu, oluşan adacıkta mahsur kaldı.
"YETKİLİLERİN ÇARE ÜRETMESİNİ BEKLİYORUZ´
Adada bitki kökleri ve sürüngen böcekleri yiyerek hayatta kalmaya çalışan domuzları fark eden Haydar Çetinkaya, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri (DKMP) sevk edildi. Ancak ekipler, kurtarma işlemi yapamadı.
Suyun debisinin çok yüksek olduğunu belirten Çetinkaya, "Anne buraya gelmiş ve doğumu burada yapmış. Sular yükselince de burada yavrularıyla mahsur kalmış. Bizler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileriyle de görüştük, kendileri konuyla ilgileniyor. Fakat onları insanların kurtarmasını, suyun debisinin çok yüksek olmasından dolayı riskli görüyorlar. Gerçekten şu anda Munzur'un debisi oldukça fazla. Yaban domuzu ve yavrularının bir şekilde buradan çıkması ya da çıkartılması gerekiyor. Bu sene çok kar yağdığı için Munzur'un debisi daha da artacak ve ada su altında kalacak. Orada yiyecek sıkıntısı da olabilir. Yetkililer ne şekilde yaparlar, botlarla mı oraya giderler bilmiyoruz ama bir şekilde kurtarılması gerekiyor. Yavrular azgın sularda boğulabilirler. Anne iyi bir yüzücü o kendini kurtarabilir. Yetkilerin bu konuda bir çare üretmelerini bekliyoruz" diye konuştu.
GÜNDE 2 KERE TAKİPLERİ YAPILIYOR
DKMP ekipleri ise domuzların bitki köklerini yediklerini ve beslenmelerinden yana bir risk olmadığını belirtti. Yetkililer yaban domuzlarının günde 2 kere takibini yaptıklarını ifade ederek, suyun daha fazla yükselmesi durumunda, tüm riskleri göz önüne alarak, kurtarma işlemini yapacaklarını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!