15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi, Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı üzerinde yapımı planlanan Kaletepe Hidroelektrik Santrali (HES) projesini iptal etti.
DHA'nın haberine göre, Tunceli'de bir grup çevrecinin, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapımı planlanan Kaletepe hidroelektrik santralinin iptali için 10 yıl önce açtığı dava sonuçlandı. Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nce, Kaletepe hidroelektrik santrali projesine, Anayasa'nın 56'ncı maddesi örnek gösterilerek, Milli Park Kanunu'na aykırılık, ekosistem dengelerinin bozulması, yaban hayatının tahrip edilmesi gerekçeleriyle oy birliğiyle iptal kararı verildi.
'3 HES PROJESİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVALAR DEVAM EDİYOR'
Davayı açan avukatlardan Özgür Ulaş Kaplan, bu kararın Munzur Vadisi'nde yapılması planlanan 3 barajın iptal edilmesine emsal karar olabileceğini söyledi. Kaplan, Munzur Vadisi'nin yöre halkı için kutsal sayıldığını ifade ederek, iptal kararının Tunceliler tarafından sevinçle karşılandığını belirterek, şunları söyledi:
"Türkiye'nin en güzel mili parklarından olan Munzur Vadisi'nde planlanan HES ve baraj projeleri hayata geçse kesinlikle tamamen bütün güzellikleri ortadan kaldırmaya yol açacaktı. Tunceli halkı yılladır kutsal saydığı Munzur Vadisi'nde HES ve baraj yapılmaması için her türlü mücadeleyi veriyordu. Munzur Vadisi milli parkına yapılması planlanan 4 HES ve baraj projesi mevcut. Bu projelerden biri olan Kaletepe barajı ve HES projesi artık tümden iptal oldu. Diğer 3 HES ve baraj projesi için açtığımız davalar devam ediyor.
VAŞAK ÖZELLİKLE BU BÖLGEDE YAŞIYOR
Bu üç baraj ve HES aynı bölgede olduğu için Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nin bu kararı, onlar için de emsal olacak. Bu karar bölge halkı ve ülkemiz için için çok olumlu bir karar olmuştur. 10 yıllık hukuk mücadelesinde zaferle çıktık ve halk bu karara çok sevindi. Munzur Vadisi'nde birçok kutsal mekan vardı. 500 civarında endemik bitki türü ve onlarca yaban hayvan türü yaşıyordu. Soyu tükenme ile karşı karşıya olan Vaşak özellikle bu bölgede yaşıyor. Bin 500'den fazla bitki türü var ve inanılmaz bir doğal güzellik var. Mahkemenin bu kararı ile bütün bu saydığımız durumlar kurtulmuş oluyor."
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