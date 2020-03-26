Halkbank, 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin, bu döneme dair ödemelerini erteleyecek. Esnaf ve sanatkarların talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemelerini ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyecek.