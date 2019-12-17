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Denizli'de yaşayan Ekatarina Efimova (32) ve Bekir A. (35) çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında ayrılmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken, Efimova 2 çocuğu Irmak Liona (5) ve Edgar'ı (4) yanına alarak, Antalya'ya yerleşti.
ÇOCUKLAR 13 AYDIR KAYIPTI
Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018 günü kayboldu. Rus anne Efimava, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu.
JASAT, 2 AY ÖNCE ÇALIŞMA BAŞLATTI
DHA'da yer alan habere göre Denizli'de çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya'ya döndü. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),Rus annenin kayıp çocuklarıyla ilgili 2 ay önce çalışma başlattı.
BABA TAKİBE ALINIP İZLENDİ
Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Bekir A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, kayıp çocukların Pamukkale ilçesi, Karahayıt Mahallesi'ndeki Suriyeli Faysal Muhammed ile Senal Muhammed çiftine ait evde olduğunu belirledi.
KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDU
Geçen 13 Aralık'ta Suriyeli ailenin evine operasyon düzenleyen JASAT Timi, kayıp çocukları buldu. Operasyonda Faysal Muhammed ve Senal Muhammed ile baba Bekir A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
"ÇOCUKLAR NEREDE BİLMİYORUM" DEDİ
Bekir A.'nın 13 ay önce çocuklarını Antalya'dan kaçırarak, Denizli'ye getirdiği ve Suriyeli bir ailenin evinde sakladığı ortaya çıktı. Bekir A.'nın 2 ay önce jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesinde ise kayıp çocuklarının nerede olduğunu bilmediğini, kendisinin onları bulmak için aradığını söylediği belirtildi.
ÇOCUKLAR 'KORUMA'DA ANNEYE VERİLECEK
İki çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocukların bulunduğu haberi Rusya'daki anne Efimova'ya bildirildi. Koruma altına alınan çocukların, Denizli'ye gelmesi beklenen annelerine teslim edilecegi öğrenildi.
JASAT'TAN PARMAK ISIRTAN OPERASYON
JASAT timinin çocukları bulmak için mevsimlik işçi olduğu ortaya çıktı. Baba Bekir A.'yı takip eden JASAT Timi, teknik ve fiziki takip başlatmasına rağmen çocukların yerini tespit edemedi. 2 tim görevlisi, mevsimlik işçi arayan Bekir A. ile irtibat kurdu. Bekir A.'nın güvenini kazanıp, 10 gün boyunca bağlarda ve tarlalarda çalıştı.
"KALACAK YERİMİZİ YOK" DEDİLER
Daha sonra ise Bekir A.'ya kalacak yerleri olmadığını söyledi. Bekir A. da mevsimlik işçi zannettiği 2 jandarmayı, kalmaları için çocuklarını sakladığı Suriyeli çiftin yaşadığı eve götürdü. Çocukların yeri ortaya çıkınca da eve operasyon yapıldı. Çocuklar kurtarıldı.
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