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Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı

Giriş: 17.05.2023 - 12:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Muharrem İnce paylaşımı soruşturmasında 1 tutuklama
Muharrem İnce paylaşımı soruşturmasında 1 tutuklama
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AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesine getirildi.

AA'da yer alan habere göre burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri serbest bırakılırken 13'ü ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gece saatlerine kadar sorgusu süren şüphelilerden Ozan Özgür D, tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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