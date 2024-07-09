Son dakika: Muğla'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli son depremler listesi
9 Temmuz'da Muğla deprem ile sallandı. Öğlen gelen deprem haberi bu sefer Marmaris'ten geldi. AFAD ve Kandilli Rasathabesi son depremler listesi ile detayları belli olan deprem için sıklıkla "Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları yanıt arıyor. İşte son depremler listesi ve Muğa depremi hakkında detaylar
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Son depremler listesine anlık olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi eklendi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.
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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA!
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 12.11’de Marmaris (Muğla) merkezli deprem meydana geldi. 9 Temmuz Salı günü saat 12.11’de gerçekleşen sarsıntının derinliği 6.89 km altında kaydedildi.
Sarsıntı 4.4 büyüklüğünde kaydedildi.
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DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-07-09
Saat:12:11:53 TSİ
Enlem:36.90361 N
Boylam:28.125 E
Derinlik:6.89 km
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