Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Muğla’da deprem oldu! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son dakika: Muğla'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        9 Temmuz'da Muğla deprem ile sallandı. Öğlen gelen deprem haberi bu sefer Marmaris'ten geldi. AFAD ve Kandilli Rasathabesi son depremler listesi ile detayları belli olan deprem için sıklıkla "Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları yanıt arıyor. İşte son depremler listesi ve Muğa depremi hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son depremler listesine anlık olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi eklendi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.

        • 2

          MUĞLA DEPREM SON DAKİKA!

          AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 12.11’de Marmaris (Muğla) merkezli deprem meydana geldi. 9 Temmuz Salı günü saat 12.11’de gerçekleşen sarsıntının derinliği 6.89 km altında kaydedildi.

          Sarsıntı 4.4 büyüklüğünde kaydedildi.

        • 3

          DEPREM

          Büyüklük:4.4 (Mw)

          Yer:Marmaris (Muğla)

          Tarih:2024-07-09

          Saat:12:11:53 TSİ

          Enlem:36.90361 N

          Boylam:28.125 E

          Derinlik:6.89 km

        • 4
        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Habertürk Anasayfa