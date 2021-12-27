Recep Uyar'ın naaşı, Pazartesi öğle vakti bu camide kılınacak cenaze namazının ardından Büyükorhan ilçesi Armutçuk Mahallesi'nde toprağa verilecek.
EZANLARINI DİNLEYİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLARDI
Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın, vakitlerine göre makamlarda okuduğu vakit ezanlarını dinleyip sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çalışmalarından etkilendiği müezzine tespih ve gümüş muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etmişti.
İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Bursa'daki Yeşil Cami'ye müezzin olarak atanan Uyar, o tarihten itibaren görevini sürdürüyordu.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN MESAJ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan Yeşil Cami müezzini Recep Uyar'a Allah'tan rahmet diledi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okuduğu ezanlarla nice gönülleri fetheden ve İslam'a ısınmasına vesile olan Bursa Yeşil Cami müezzini Recep Uyar hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.
FAHRETTİN ALTUN: BU KUBBEDE HOŞ BİR SADA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
"Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş…"
Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar hoca, sadaların en güzelini bırakarak esas aleme irtihal eyledi.
Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.
ÖMER ÇELİK: MEKANI CENNET OLSUN
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bir güzel adam rahmete kavuştu. Ezanın güzelliğini en güzel üslupla anlatan hoş bir sada bıraktı ardında.
Bursa Yeşil Camii Müezzini Recep Uyar’a Allah’tan rahmet diliyoruz.
Mekânı cennet, makamı ali olsun." mesajını paylaştı.
EKREM İMAMOĞLU: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mekanı cennet olsun.
Sesi yürekleri titretmiş, gönülleri fethetmişti. Bursa'da görevli olduğu tarihi Yeşil Cami'nin ziyaretçilerine makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan müezzin Recep Uyar’ın kalp krizi sonucu vefat ettiğini öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum." paylaşımında bulundu.
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