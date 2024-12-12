Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Ülkemiz, Suriye'nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaktadır." dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Isparta'da eğitim uçuşu gerçekleştiren UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını anımsatarak, olayın meydana geliş sebebinin kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağını belirtti.

REKLAM advertisement1

Aktürk, kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile millete başsağlığı ve sabır diledi. REKLAM TSK'nın "kaynağında, sürekli ve kapsamlı" olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aktürk, geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Suriye'de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Aktürk, Türkiye'nin, en başından beri Suriye halkının yanında olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: "Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için çaba göstermeye devam eden ülkemiz, bölgedeki son durumu ve tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ülkemizin, Suriye'nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir. Bu kapsamda, bölgedeki tüm meşru aktörlerin dikkatli ve sorumlu bir biçimde hareket etmesi gerektiğini, terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceğimizi, terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

REKLAM SINIR GÜVENLİĞİ Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleriyle korunduğunun altını çizen Aktürk, "Hudutlarımızda son bir hafta içerisinde 223 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 527 olmuştur. Son bir haftada engellenen 596 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 93 bin 326'ya ulaşmıştır." dedi.

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığını, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunduğunu anlattı. TSK'nın bu kapsamda bir yıl süreyle tam bir tarafsızlık ve şeffaflık içerisinde yerine getirdiği Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini 10 Ekim'de devrettiğini hatırlatan Aktürk, 18 Ekim'de ise KFOR Komutan Yardımcılığı görevinin devralındığını belirtti. Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 1 Aralık 2024-1 Aralık 2025 tarihleri arasında bir komando taburumuzla KFOR İhtiyat Taburu görevini, 2024-2028 yılları arasında Karadeniz Görev Kuvveti Komutanlığını, 2024-2025 yılları arasında Akdeniz Görev Kuvveti Komutanlığını, 24 Temmuz'da 7'nci kez devraldığımız deniz haydutluğuna karşı Birleşik Görev Kuvveti (CTF-151) komutasını, 3 Aralık'ta Kanada Deniz Kuvvetlerinden devraldığı NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutasını başarıyla sürdürmektedir. Ayrıca NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin komutası 16 Aralık'ta Romanya'dan devralınacak ve söz konusu görev 5 Temmuz 2025'e kadar deruhte edilecektir."

REKLAM TSK'nın başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi de sürdürdüğünü bildiren Aktürk, "Bu vesileyle 'Biz bir millet, iki devletiz' diyerek kardeş iki ülke halkının birlik ve beraberliğini perçinleyen can Azerbaycan'ın Milli Lideri Merhum Haydar Aliyev'i, vefatının 21'inci yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 8 Aralık'ta ABD, 10 Aralık'ta Birleşik Krallık Savunma bakanları ile Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlattı. Güler'in, 9 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen 15'inci Büyükelçiler Konferansı'na katıldığını hatırlatan Aktürk, ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Arnavutluk Genelkurmay Başkanı'nı kabul ettiğini, 10 Aralık'ta ise Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için Isparta'da düzenlenen törene komuta kademesi ile katıldığını kaydetti.

Aktürk, Bakan Güler'in yarın TBMM Genel Kurulunda yapılacak Bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılacağını söyledi. REKLAM "SURİYE'DE TERÖR GRUPLARININ İŞİNE YARAYACAK BU İŞGALİ ŞİDDETLE KINIYORUZ" İsrail'in, haksız ve hukuksuz saldırılarını ve uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Aktürk, Filistin halkına yönelik soykırımına karşı Türkiye'nin tavrını açıkça ortaya koyduğunu, en başından beri saldırıların durdurulması gerektiğini her fırsatta vurgulayarak, uluslararası toplumu sorumlu davranmaya davet ettiğini hatırlattı. Tuğamiral Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail, şimdi de 1974 yılında imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir. Suriye'de barış ve güven için yeni bir fırsat doğmuşken istikrarı bozucu, gerginliği artırıcı ve sivil halkı endişeye sürükleyen aynı zamanda terör gruplarının işine yarayacak bu işgali şiddetle kınıyoruz. Suriye'de istikrarın tesis edilmesine engel teşkil edecek saldırılar, İsrail de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun yararına olmayacaktır."

EĞİTİM VE TATBİKATLAR TSK'nın, halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü bildiren Aktürk, İstanbul'da gerçekleştirilen On Guard Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı'nın yarın sona ereceğini, Estonya'da dün başlayan Crossed Swords Tatbikatı'nın ise 16 Aralık'a kadar devam edeceğini bildirdi.

REKLAM Aktürk, 17-26 Aralık'ta ise Pakistan'da Ayyıldız Türkiye-Pakistan İkili Sat Tatbikatı'nın yapılmasının planlandığını aktararak, şu bilgileri verdi: "TCG Akçakoca mayın avlama gemimiz NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında 7-9 Aralık tarihleri arasında Selanik/Yunanistan'a liman ziyareti yapmıştır. 10-13 Aralık arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında TCG Kemalreis gemimiz tarafından Lizbon/Portekiz'e, 8-16 Aralık tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram gemisi tarafından Mersin’e liman ziyaretleri yapılmaktadır. 15-22 Aralık arasında Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Oriku tarafından İzmir'e, Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait Courbet gemisi tarafından ise Antalya'ya liman ziyaretleri planlanmaktadır. Ayrıca 19 Aralık'ta Romanya hava sahasında icra edilecek Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı faaliyetine 2 F-16 uçağımızla katılım sağlanacaktır."

SAVUNMA SANAYİ Yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edildiğini belirten Aktürk, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, 'Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı'nın muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını duyurdu. REKLAM SORULAR VE YANITLAR MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah'ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair sorular üzerine kaynaklar, "Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları, "Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı" yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi: "Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/YPG'ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz, muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz."

REKLAM SMO'nun terör örgütü PKK/YPG'den temizlediği Münbiç ile ilgili sorular üzerine ise kaynaklar, SMO'nun Münbiç'in tamamında kontrolü sağladığını ve bölgeyi terörden temizlediğini aktardı. Kaynaklar, "Söz konusu gelişme, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO'nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır. Bu gelişme, Türkiye'nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir." ifadelerini kullandı.

ISPARTA'DAKİ HELİKOPTER KAZASI Bakanlık kaynakları, Isparta'da 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili sorular üzerine de şu bilgilendirmeyi yaptı: "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır. Kazanın, helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kazayla ilgili detaylı inceleme devam etmektedir."