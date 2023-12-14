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Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), başta terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 11 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 13 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır" diye konuştu.

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'7 TACİZ VE SALDIRIDA 19 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Aktürk, Türkiye'nin Suriye'deki harekat alanlarına yönelik taciz ve saldırıların da devam ettiğini bildirerek, "Son 1 haftada birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 7 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 19 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'HUDUTLARIMIZDA SON 1 HAFTADA 227 ŞAHIS YAKALANDI'

Sınırların da alınan yoğun ve etkin güvenlik tedbirleriyle korunduğunu vurgulayan Aktürk, "Hudutlarımızda, son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 227 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 3'ü FETÖ, 3'ü PKK'lı ve biri de DEAŞ'lı olmak üzere 7'si terör örgütü mensubudur. 3 bin 374 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda geçtiğimiz hafta içerisinde 143 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir" dedi.

Aktürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu belirtti. Beklentilerinin derhal kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi olduğunu kaydeden Aktürk, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin'in, hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şart olduğunu dile getirdi.

'FIRTINA OBÜS'ÜNÜN KABUL FAALİYETLERİ TAMAMLANDI'

Türk savunma sanayisi ürünlerinin TSK envanterine girmesiyle, ordunun her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Aktürk, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda yer altı görüntüleme cihazı, mini/mikro İHA'lara karşı karıştırma ve imha sistemiyle yeni nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüs'ünün muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" diye konuştu.

'ABD'NİN PKK İLE FAALİYETLERİ TAKİP EDİLİYOR'

Öte yandan bakanlık kaynakları, ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG-SDG ile faaliyetlerinin yakından takip edildiğini ifade ederek, ABD'den beklentilerinin, terör örgütüne yardım ve destekleri sonlandırması ve Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi destek vermesi olduğunu belirtti.

Bakanlık kaynakları, 13 Kasım'da Yunanistan ile Ankara'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın da ilişkileri geliştirmek için önemli bir adım olduğunu kaydederek, bu toplantıların problemlerin çözülmesine değil, olumlu atmosferin devamının sağlamasına ve karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik olduğunu aktardı.