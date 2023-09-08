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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB: Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

        MSB: Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

        Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 7 terörist etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:32
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        7 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek tünel kazma girişimi engellendi" denildi.

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