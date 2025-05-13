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        Haberler Gündem MSB: Askeri helikopter denize iniş yaptı | SON DAKİKA HABERLERİ

        MSB: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı!

        MSB: Denizkurdu Tatbikatı'nda, Antalya'da uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerine ait helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli 4 personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:10
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        MSB: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.

        Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

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