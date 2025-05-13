MSB: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı!
MSB: Denizkurdu Tatbikatı'nda, Antalya'da uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerine ait helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli 4 personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.
AA'da yer alan habere göre MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.
Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."