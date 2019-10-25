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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı Irak’ın kuzeyinde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK’ya ait terörist, silah, mühimmat, sığınak ve barınakları arama-tarama ve imha çalışmaları devam ediyor. Son olarak Komandolarımız Haftanın bölgesinde kış üstlenmesine girme hazırlığı yapan bir grup bölücü terör örgütü terörist tespit etti. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 PKK’lı terörist silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçen silah ve malzemelerden etkisiz hale getirilen terörist sayısının artabileceği değerlendirildi.
Bu kapsamda bölgedeki komandoların temas araması faaliyeti daha geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildi. Operasyonlara güvenlik korucuları ve taarruz helikopterleri de destek veriyor.
Bölgede operasyonlar son terörist etkisiz hale getirilince kadar aralıksız devam edecek.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2019
Ele geçen Silah, mühimmat ve malzemeler:
1 Adet M16 Silah (Şarjörleri ve mühimmatları ile birlikte)
4 Adet AT4 Lançer (Boş)
4 Adet Kalaşnikof Silah (Şarjörleri ve mühimmatları ile birlikte)
1 Adet RPG-7
6 Adet RPG-7 Antitank Mühimmatı
5 Adet RPG-7 Sevk Fişeği
21 Adet El Bombası
6 Adet Termal Kıyafet
4 Adet Şemsiye
2 Adet Pet Şişe Su
1 Adet Sırt Çantası
3 Adet Hücum Yeleği
1 Adet Go-Pro Kamera
1 Adet Ses Kayıt Cihazı
1 Adet Pil Bloğu
400 Adet 5x55 Mühimmat
3 Adet Panço
26 Adet şarjör
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