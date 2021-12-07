Motosikletliye çarpmıştı! Cezası belli oldu

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tosun, müşteki Karaağaç ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, iddianamedeki suçlamayı hatırlattıktan sonra savunma yapması için Tosun'a söz verdi.
Tosun, uzun zamandır kamyon şoförlüğü yaptığını olay günü saat 18.00 sıralarında tali yoldan çıkan TIR'ı sollamak için yolun sol şeridine geçerken aynaya baktığında motosiklet sürücüsünün elini kaldırıp bir şeyler söylediğini gördüğünü anlattı.
Sanık Tosun, olay anına ilişkin şunları anlattı:
"TIR'ı sollayıp yolun sağına geçtiğimde mağdur, aracın sol tarafına geldi. 'Nasıl yolu güzel yapmışlar mı? Niye sağdan gitmiyorsun' dedi. Ben de 'Yürü git, akşam akşam başıma bela açma' dedim. Mağdur benim sol tarafımdan motosikletiyle gidiyordu, söylediğim söze sinirlendi sanırım küfür etti. Aracımın sol tarafına geldi, otobana girdim gelmesin diye. Camdan tartışırken önümdeki araçla mesafeyi ayarlayamadım, öndeki aracı sollamak isterken aracın kör noktasına geldi sanırım. Öldürme kastım yoktu üzerine sürmedim. Olayın ardından 20-30 metre gittiğimde aynadan gördüm ilerideki kavşaktan dönüp geldim. Böyle olduğu için üzgünüm, özür diliyorum."
ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ
Motosiklet sürücüsü Karaağaç ise şikayetini geri çektiğini belirterek, "Olayı tam hatırlamıyorum, sanıkla karşılıklı küfürleştiğimizi hatırlıyorum. Ben kamyonun kör noktasında kaldım, üzerime sürdüğünü fark etmedim şikayetçi değilim" dedi.
Davadan çekilmek istediğini ifade eden Karaağaç, olayın şokuyla önceki ifadesinde "aracı üzerime sürdü" dediğini bu yüzden mahkemedeki beyanlarının esas alınmasını istedi.
Avukat beyanının ardından hükmü açıklayan hakim, sanık Tosun'a "kasten yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.
İDDİANAME
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 6 Ağustos 2021'de, çevre yolunda 06 ZTE 10 plakalı kamyonuyla seyir halindeki Tarık Tosun, aynı yönde ilerleyen 06 DP 4648 plakalı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç ile tartıştıktan sonra aracını Karaağaç'ın üzerine sürdü.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Karaağaç, olay yerindekilerin müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Tosun, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Başka bir sürücü tarafından kaydedilen kaza anının görüntüleri dosyada delil olarak sunuldu.
İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunda 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Tosun'un, "Karaağaç'ı bilerek, kamyon altına almayı hedefleyerek öldürmeye teşebbüs ettiği" tespitine yer verildi.
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