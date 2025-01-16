Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliklere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta benzine ve motorine yapılan zammın ardından bir zam haberi daha geldi. Motorine zam yapıldı. Bu gelişme sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, LPG, benzin ve motorin fiyatı kaç TL? İşte 16 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatı…