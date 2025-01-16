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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELDİ! İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 16 Ocak 2025 Akaryakıt fiyatları

        Araç sahipleri dikkat: Motorine zam geldi! 16 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, LPG, benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorine zam geldi. Bu gelişme sonrası araç sahipleri, ''Motorin fiyatı ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 16 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları tablosu gündemde. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, LPG, benzin, motorin (mazot) fiyatı kaç TL? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 08:40 Güncelleme: 16.01.2025 - 08:40
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliklere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta benzine ve motorine yapılan zammın ardından bir zam haberi daha geldi. Motorine zam yapıldı. Bu gelişme sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, LPG, benzin ve motorin fiyatı kaç TL? İşte 16 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatı…

        • 2

          MOTORİNE ZAM GELDİ

          Motorinin litre fiyatına, 16 Ocak 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş artış yapıldı.

        • 3

          LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

          LPG ve benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

        • 4

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 16 Ocak 2025 Perşembe günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

          İşte; 16 Ocak 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45.32 TL

          Motorin litre fiyatı: 47.24 TL

          LPG litre fiyatı: 26.49 TL

        • 6

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45.17 TL

          Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

          LPG litre fiyatı: 25.89 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45.82 TL

          Motorin litre fiyatı: 47.90 TL

          LPG litre fiyatı: 26.39 TL

        • 8

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

          Motorin litre fiyatı: 48.30 TL

          LPG litre fiyatı: 26.24 TL

        • 9

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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