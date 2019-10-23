Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD yönetimini YPG'yi, Suriye'nin kuzeydoğu sınırında Türk ordusuyla savaşmaya cesaretlendirdiği suçlamasında bulundu.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin son yıllarda YPG/PKK’lı unsurların en yakın müttefiki olduğunu belirten Peskov, “Bunun sonucunda ABD onları terk etti ve bir bakıma ihanet etti. Şimdi onları sınırda bırakıp Türklerle savaştırmayı tercih ediyorlar” diye konuştu.

Peskov, mutabakat çerçevesinde YPG/PKK’nın sınırdan çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer çekilmezlerse Suriye sınır güvenliği ve Rus askeri polisi çekilmek zorunda kalır. Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat kapsamında çekilmemeleri halinde Türk ordusu onların üzerinden geçer” dedi.

'BEKLEDİĞİMİZDEN HIZLI DAVRANDILAR'

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Rusya lideri Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşmede, "Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız" dediğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Rusya'nın Ankara'nın beklediğinden daha hızlı adım attığını ve sözünü yerine getirdiğini" vurguladı.