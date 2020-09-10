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Ukrayna’da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, Millî İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurtdışı operasyonu ile Türkiye’ye getirildi.

Hakkında yakalama kararı çıktıktan sonra Türkiye’den kaçan İsa Özer’in bir süredir Odesa’da olduğu tespit edildi.

Terör faaliyetlerini Ukrayna’dan sürdürdüğü belirlenen İsa Özer, MİT’in özel yöntemleriyle Türkiye’ye getirilerek adalete teslim edildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği’nin “Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olma” suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer’in, “Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Resmi Belgede Sahtecilik Yapma” suçlarından da açılmış çok sayıda davası bulunuyor.

PKK/KCK’ya 1996’da katılan İsa Özer’in; Romanya’da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu ve Türk vatandaşlarından zorla para aldığı/haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı ve sonrasında sınır dışı edildiği öğrenildi.

Öte yandan Özer'in, 2012’de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada tutuklandığı, tahliye edilmesi akabinde 2014’te PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisi’nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldığı ve hakkında arama kararı çıkarılması sonrasında yasadışı yollarla Türkiye’den kaçtığı öğrenildi.