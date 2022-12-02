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Son dakika haberi MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!

MİT, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tel Amir Eyaleti tugay sorumlusu Kemal Pir kod adlı İbrahim Mohammad Nasır'ı etkisiz hale getirdi

Giriş: 02.12.2022 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
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HABERTURK.COM

MİT, PKK/YPG Tel Tamir Eyaleti Tugay Sorumlusu 'Kemal Pir' kod adlı Mohammed Nasır'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kemal Pir kod adlı terörist, bölge halkından olması itibarıyla Pinari Harekât (BPH) Bölgesi sınır hattını çok iyi biliyor ve gerçekleştirdiği sızma girişimleri sınır tehdit güvenliğini tehdit ediyordu.

SABOTAJ EYLEMLERİNDE BAŞAT ROL OYNUYORDU

Füze konusunda uzman olan ve sabotaj planlarının yapılmasında aktif rol oynayan Nasır, Tel Tamir'in iç bölgeleri ve sınır bölgesini iyi bilmesi nedeniyle Barış Pınarı Harekât Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlerde, komuta ettiği tugaydaki unsurlarla birlikte başat rol oynuyordu.

Nasır ayrıca, kendisine bağlı unsurlarla da birlikte doğrudan sabotaj eylemlerine katılıyordu.

Kemal Pir kod adlı teröristin tüm hareketleri ve intikalleri sahadaki MİT ajanları tarafından da dikkatle izleniyordu. Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine Nasır, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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