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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten kuzey Irak'ta operasyon: Patlayıcıları hazırlayan iki terörist etkisiz hale getirildi

        MİT'ten kuzey Irak'ta operasyon: Patlayıcıları hazırlayan iki terörist etkisiz hale getirildi

        MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:11
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        PKK'nın bomba uzmanları etkisiz
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        Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan "Faraşin Gabar" kod adlı Bahar Akyol ile "Tijda Jiyan" kod adlı Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından uzun süredir takip edilen teröristler Akyol ve Karadağlı'nın Hakuruk bölgesinde olduğu tespit edildi.

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        Örgütün terör saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Akyol ve Karadağlı, bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada MİT tarafından Hakurk'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

        2015'TE CİZRE'DEKİ HENDEK-BARİKAT OLAYLARINDA YER ALDILAR

        Terör örgütü PKK/KCK mensubu Akyol'un, 2015'te Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hendek-barikat olaylarında yer aldığı, olayların bitmesi sonrasında terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kırsal kadrolarına katıldığı öğrenildi.

        Örgütün Irak'taki kamplarında silah eğitimi aldığı bildirilen Akyol'un, 2019 yılında Haftanin'de, 2020'de Hakurk'ta bulunduğu, Hakurk'ta faaliyet gösterdiği sırada saldırı ve sabotaj alanında uzmanlaştığı öğrenildi.

        PKK/KCK terör örgütüne 2014'te katılan Karadağlı'nın ise 2023'te Hakurk kırsalına geçerek burada saldırı ve sabotaj eğitimi aldığı bildirildi.

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