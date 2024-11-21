MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

MİT güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan PKK/KCK'nın Gara sorumlularından Serhat Tagar'ın, istihbarat çalışmaları sonucu konumu belirlendi.

Mervan Hizan kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT'in gerçekleştirdiği operasyon sonucu nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA EYLEME KATILMIŞ

Terör örgütü PKK/KCK'ya 2014'te katılan Tagar'ın, 2017-2019 yılları arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap alanında görev yaptığı, güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı tespit edildi.

Tagar'ın ayrıca örgütün kullandığı silah, mühimmat ve patlayıcı gibi malzemelerin aktarımını organize ettiği, sözde üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığı belirlendi.