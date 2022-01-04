MİT'ten FETÖ'ye finansal darbe!

Operasyon, MİT ve Emniyet'in koordineli çalışması sonucu gerçekleştirildi. MİT, FETÖ'nün finans yapılanmasını mercek altına alarak teknik ve fiziki takip başlattı. Dijital materyaller çözümlenerek, FETÖ’nün son dönem finans organizasyonu deşifre edildi.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Elde edilen bilgiler sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçildi.
Örgütün Türkiye finans sorumlusunun da olduğu 11 şüpheli, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.
İTİRAFÇI OLDULAR
Şüpheliler, sorgularında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. FETÖ'nün Türkiye Finans Sorumlusu, ekonomik çıkmaza giren örgütün, geçmişte toplantılarına katılan esnafın kapısını tekrar çaldığını ve himmet adı altında para istediğini aktardı. Himmet vermeyenleri geçmişteki örgüt irtibatları üzerinden tehdit ettiklerini söyledi.
KARTSIZ İŞLEMLE TRANSFER
Örgütün 'Zoom' gibi programlar üzerinden para toplamak için görüntülü toplantılar yaptığı da ortaya çıktı.
Finans sorumlularının, topladıkları paraları bazen AVM ve cami avlusu gibi noktalarda buluşma yöntemiyle bazen de ATM’lerden kartsız işlem yaparak örgüt yöneticilerine ulaştırdıkları tespit edildi. Yine Avrupa ve ABD’de lüks yaşam süren üst düzey örgüt mensuplarının, örgüt içerisinde rahatsızlık yarattığı ve bu durumun yapının çözülmesini hızlandırdığı da belirlendi.
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