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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: MİT, Irak'ta PAJK sorumlusu Mürvet Gülsever'i etkisizleştirdi

        MİT, Irak'ta PAJK sorumlusunu etkisizleştirdi!

        MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:45
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        MİT, Irak'ta PAJK sorumlusunu vurdu!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından "Jiyan Herdem" kod ​​​​​​​adlı Mürvet Gülsever'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

        1992'DE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

        AA'da yer alan habere ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütünün kırsal kadrosuna 1992'de katılan ve örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle yakın ilişki içerisinde olan Gülsever, MİT'in hedef listesine alındı.

        İRAN SINIRINDA FAALİYET GÖSTERİYORDU

        Türkiye'ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve hakkında "casusluk" yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlenen terörist Gülsever'in, Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşıldı.

        NOKTA ATIŞLA ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

        Teröristin tam yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basan MİT, Gülsever'i Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta atışla etkisiz hale getirdi.

        PAJK'IN ÜST DÜZEY SORUMLUSUYDU

        Mardin, Şırnak ve Siirt kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyet yürüten Gülsever'in, Suriye'de terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, terör örgütünün sözde üst kadın yapılanması PAJK Meclisinde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

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