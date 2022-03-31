Yetkililerin, Şanghay sakinlerine yazdığı mektupta, vatandaşların çabaları ve fedakarlıkları için minnettar olduğu belirtildi. Mektupta, "Pandemi önleme ve kontrol çalışmaları çok şey getirdi, insanlara rahatsızlık veriyor. Bazılarınız uzun süredir karantinada. Herkese anlayışı için derinden teşekkür ediyoruz" denildi.